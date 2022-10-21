«Венеру и Адониса» Тициана планируют продать за $13,5 млн

21.10.2022
Sotheby’s выставил на торги полотно итальянского мастера XVI века, сообщила газета Guardian.
Торги состоятся 7 декабря в британской столице. В аукционном доме картину назвали «самой ценной работой итальянского мастера, которая будет продана в этом веке». Ожидается, что стоимость полотна может достигнуть £12 млн ($13,5 млн).
«Венера и Адонис» входит в цикл работ, написанных мастером по заказу испанского короля Филиппа II. В свое время они считались чересчур откровенными и завешивались при появлении дам. Версии картины хранятся в музеях Лондона, Лос-Анджелеса, Мадрида и других городов.
Ранее сообщалось, что «Сотбис» продал первое абстрактное полотно Герхарда Рихтера «192 цвета» за $20 млн. Работа относится к раннему периоду творчества немецкого художника, одного из самых признанных и высокооплачиваемых современных авторов.
Фото: Тициан. Общественное достояние,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20218079