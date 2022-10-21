Адам Драйвер может сыграть в «Фантастической четверке» Marvel

21.10.2022
Актер ведет переговоры о присоединении к перезапуску Fantastic Four в важной для всей киновселенной роли. Об этом стало известно из подкаста Hot Mic.
По неподтвержденной информации, несколько месяцев назад Адам Драйвер встречался с руководством студии «Марвел». Предполагается, что обсуждение затронуло некую важную роль.
Согласно одной версии, Драйвер предстанет в образе основателя Fantastic Four, ученого и мутанта Рида Ричардса. По другой, он сыграет Доктора Дума — одного из самых сильных злодеев комиксов Marvel, заклятого врага Fantastic Four и важнейшего антагониста всей киновселенной «Марвел». По комикс-канону, он является ключевым персонажем в «Фантастической четверке» и «Секретных войнах» (продолжение «Мстителей»).
Ранее сообщалось, что Виктор фон Дум может дебютировать в финале фильма «Черная Пантера: Ваканда навсегда», который дебютирует 11 ноября.
Ребут «Фантастической четверки» планируют снимать во второй половине будущего года. Премьера намечена на февраль 2025-го.
Фото: Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi