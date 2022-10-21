Адам Драйвер может сыграть в «Фантастической четверке» Marvel

21.10.2022

Адам Драйвер может сыграть в «Фантастической четверке» Marvel
Актер ведет переговоры о присоединении к перезапуску Fantastic Four в важной для всей киновселенной роли. Об этом стало известно из подкаста Hot Mic.

По неподтвержденной информации, несколько месяцев назад Адам Драйвер встречался с руководством студии «Марвел». Предполагается, что обсуждение затронуло некую важную роль. 

Согласно одной версии, Драйвер предстанет в образе основателя Fantastic Four, ученого и мутанта Рида Ричардса. По другой, он сыграет Доктора Дума — одного из самых сильных злодеев комиксов Marvel, заклятого врага Fantastic Four и важнейшего антагониста всей киновселенной «Марвел». По комикс-канону, он является ключевым персонажем в «Фантастической четверке» и «Секретных войнах» (продолжение «Мстителей»). 

Ранее сообщалось, что Виктор фон Дум может дебютировать в финале фильма «Черная Пантера: Ваканда навсегда», который дебютирует 11 ноября.

Ребут «Фантастической четверки» планируют снимать во второй половине будущего года. Премьера намечена на февраль 2025-го.

Фото: Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi