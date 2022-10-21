Вышел ролик о создании Макондо для первой экранизации «Ста лет одиночества»
Вышел ролик о создании Макондо для первой экранизации «Ста лет одиночества»
21.10.2022
К 40-летию присуждения Нобелевки Габриэлю Гарсии Маркесу Netflix показал кадры подготовки к съемкам фильма по главному роману колумбийского писателя. Видео опубликовано на YouTube-канале сервиса.
Макондо — затерянный в джунглях вымышленный город и основное место действия саги «Сто лет одиночества». Над его созданием для картины трудятся столяры, бутафоры, декораторы, костюмеры и другие киноспециалисты, которых можно увидеть в ролике.
Стриминг купил права на экранизацию книги три года назад. По сообщениям СМИ, только этот проект адаптации романа получил одобрение семьи Маркеса. Он отказывался от подобных предложений, опасаясь возможного вреда для литературного произведения. Ленту планируют снимать на испанском языке в Колумбии. Дата премьеры пока не намечена.
Первая публикация романа состоялась в 1967 году. Он стал одним из самых знаковых произведений в жанре магического реализма, а также одним из самых популярных произведений на испанском языке.