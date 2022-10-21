Аудиоперформанс «Радио М. А.» пройдет в «Нехорошей квартире» в Москве

21.10.2022

Аудиоперформанс «Радио М. А.» пройдет в «Нехорошей квартире» в Москве
Музей Булгакова приглашает на премьеру постановки, в которой прозвучит радиоэфир первой трети ХХ века. Об этом говорится в пресс-релизе учреждения.

Проект подготовлен Булгаковским музеем, Курсом Муравицкого и Лабораторией документальной музыки. «Радио М. А.» поставила Дарья Башкирова. В нем задействованы актеры Марина Ганах, Анастасия Свирина и Денис Леонович.

Аудиоперформанс погрузит посетителей «Нехорошей квартиры» в атмосферу булгаковского времени через эфир радиостанций 1920-1930-х годов в сочетании с отрывками из писем и дневников автора «Мастера и Маргариты». Трансляции стали фоном жизни писателя, его отношений с близкими и его наблюдений.

Репетиция постановки назначена на 24 октября. Премьера состоится 29 октября в 19:00. Вход по билетам. 

Фото: Музей Булгакова