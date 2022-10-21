Российским школьникам предложили поддержать участников СВО

21.10.2022

Российским школьникам предложили поддержать участников СВО
Движение детей и молодежи (РДММ) запустило проект «Герой моей страны». Об этом говорится в  Telegram-канале организации.

Проект стал частью акции #МЫВМЕСТЕ. Он предполагает, что школьники напишут собственные патриотические стихи и песни о Родине и ее героях. Принимаются русскоязычные произведения, опубликованные в этом году. Организаторы предупреждают, что работы не должны нарушать авторские права. По итогам акции юные авторы смогут исполнить свои сочинения с участниками СВО, военкорами, музыкантами.

Для участия необходимо опубликовать в соцсетях стихотворение или песню, сопроводив пост хештегами #Движение, #МЫВМЕСТЕ, #МыВместеДети, #ГеройМоейСтраны, а также заполнить анкету. 

Фото: Pixabay