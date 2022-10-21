Тейлор Свифт представила 10-й студийный альбом Midnights

21.10.2022

Тейлор Свифт представила 10-й студийный альбом Midnights
Американская певица выпустила пластинку о разных чувствах, возникающих во время бессонных ночей. Треки доступны на стриминговых платформах.

Продюсером пластинки выступил Джек Антонофф, с которым Тейлор Свифт сотрудничает почти 10 лет и которого «самонадеянно» считает «другом на всю жизнь». Она охарактеризовала Midnights как «рассказ о 13 бессонных ночах, разбросанных по всей жизни», которые отличаются степенью интенсивности и превалирующими эмоциями.

Всего в плейлисте 13 треков, в записи некоторых из них участвовали Лана Дель Рей и Зои Кравиц, которая выступила соавтором и бэквокалисткой. Свифт самостоятельно написала композицию Vigilante Shit и в соавторстве — Sweet Nothing. Новый альбом отличается медленными темпами и приглушенными звуками — все, что соответствует полуночи.

Фото: Pixabay