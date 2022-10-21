На «Кинопоиске» выйдут новые сезоны сериалов Warner Bros.

Анонсы продолжений как минимум четырех проектов появились в разделе онлайн-кинотеатра «Скоро в подписке», сообщил «БК».





Подписчикам будут доступны третий сезон анимационного шоу «Харли Квинн», третьи сезоны «Пенниуорта» о молодости дворецкого Бэтмена и «Старгёрл» о юных супергероях DC, а также второй сезон «Кунг-фу» о женщине, борющейся с криминалом при помощи боевых искусств.





Даты премьер не указаны. На страницах проектов отмечается, что новые эпизоды выйдут «позже». В пресс-службе сервиса изданию подтвердили, что сериалы выйдут «в ближайшее время».





Весной WB и другие мейджоры, а также Netflix и другие стриминги заморозили работу в России, из-за чего в российских кинотеатрах не появились крупные премьеры года: «Бэтмен», «Затерянный город» и др. Иностранные онлайн-кинотеатры в РФ недоступны, однако некоторые новинки дошли до зрителей в нашей стране. Так, «Амедиатека» представила «Дом дракона».





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