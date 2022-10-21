«История Джеффри Дамера» обошла «Дом дракона» по просмотрам на Netflix

21.10.2022
Сериал о реально существовавшем маньяке возглавил рейтинг по количеству просмотров. Об этом свидетельствуют данные Nielsen, сообщил Deadline.
Исследование охватило период с 19 по 25 сентября. По его итогам Monster: The Jeffrey Dahmer Story посмотрели 3,7 млрд минут. На втором месте оказалось шоу «Кобра Кай» с 1,1 млрд минут. Далее расположились приквел «Игры престолов» (1 млрд) и «Кольца власти» (977 млн).
Результат проекта Райана Мёрфи позволил ему войти в первую десятку самых просматриваемых шоу за одну неделю за все время ведения исследований, которые Nielsen начал в 2020 году.
Сериал сосредоточен на истории жертв серийного убийцы Джеффри Дамера, который за 13 лет убил 13 подростков и молодых мужчин, а также на ошибках и стереотипах правоохранительной и судебной систем, из-за которых число жертв маньяка выросло.
Фото: кадр из Monster: The Jeffrey Dahmer Story