Полину Гагарину и Shaman назвали самыми востребованными певцами РФ

Рейтинг артистов, которых чаще всего зовут на новогодние корпоративы, составил продюсер Табриз Шахидзе, сообщила «КП».





В топ-10 вошли Леонид Агутин, Zivert, Анна Asti, «Руки вверх», Баста, Максим и др. Самые высокие гонорары по данным event-агентств оказались у Полины Гагариной и Ярослава Дронова — по 3,3 млн рублей. За ними следуют Василий Вакуленко и Сергей Жуков (по 3 млн), Агутин (2,4 млн) и Юлия Зиверт (2,1 млн).





Музыкальный и ТВ-продюсер Дмитрий Ашуров полагает, что Гагарину зовут на корпоративы, несмотря на «бешеный ценник», благодаря ее хитам, в том числе 10-летней давности. Песни в ее исполнении, особенно созданные Константином Меладзе, не стареют, что объясняет ее востребованность. Шамана он назвал талантливым и «своевременным» артистом, треки которого больше подходят для Дня города и других праздников.





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