Центр им. Грабаря отреставрировал порядка тысячи экспонатов Пермской галереи

Министр культуры РФ посетила реставрационную выставку «Кладовая Прикамья» в Центре им. И.Э. Грабаря, сообщили в ведомстве.





Экспозиция приурочена к 100-летию Пермской художественной галереи и 150-летию основателя отечественной научной школы реставрации Игоря Грабаря. Ее основные экспонаты — самобытные деревянные скульптуры, иконы и живописные полотна, а центральным элементом стало двухметровое распятие ХVIII века.





Во время работы сотрудники сделали несколько открытий. На картине «Грехопадение» конца XVI века нашли изображение Бога Отца, а на иконе «Великомученица Варвара со святцами по месяцам» обнаружили 160 ликов женщин-святых, что говорит об уникальности произведения для русской иконописной традиции.





Также глава министерства посетила мастерские масляной и темперной живописи, осмотрела собственную разработку сотрудников для выпрямления картин на деревянной основе и обсудила с главой учреждения Дмитрием Сергеевым развитие центра.





Фото: Минкультуры РФ