Умер актер Рон Мэйсэк из сериала «Она написала убийство»

21.10.2022

Умер актер Рон Мэйсэк из сериала «Она написала убийство»
Американский актер театра, кино и телевидения ушел из жизни в возрасте 86 лет, сообщил Variety со ссылкой на заявление родственников. 

По их словам, Мэйсэк умер естественной смертью. Рядом с ним находились супруга и шестеро детей.

Мэйсэк начинал свою карьеру на театральной сцене, позже начал сниматься в кино и телесериалах, став популярным характерным актером. Он играл в популярных ТВ-шоу своего времени «Сумеречная зона», «Чудо-женщина» и др. Самой известной его ролью стал шериф из детективного сериала «Она написала убийство», выходившего больше десяти лет. 

Ранее сообщалось о смерти исполнительницы главной роли в этом проекте Анджелы Лэнсбери. Актриса скончалась в 96 лет в своем доме в США.

Фото: Pixabay