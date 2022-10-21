Умер актер Рон Мэйсэк из сериала «Она написала убийство»

Американский актер театра, кино и телевидения ушел из жизни в возрасте 86 лет, сообщил Variety со ссылкой на заявление родственников.





По их словам, Мэйсэк умер естественной смертью. Рядом с ним находились супруга и шестеро детей.





Мэйсэк начинал свою карьеру на театральной сцене, позже начал сниматься в кино и телесериалах, став популярным характерным актером. Он играл в популярных ТВ-шоу своего времени «Сумеречная зона», «Чудо-женщина» и др. Самой известной его ролью стал шериф из детективного сериала «Она написала убийство», выходившего больше десяти лет.





Ранее сообщалось о смерти исполнительницы главной роли в этом проекте Анджелы Лэнсбери. Актриса скончалась в 96 лет в своем доме в США.





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