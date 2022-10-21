Костюм Леонида Гайдая и личные вещи Юрия Никулина представят на выставке в Иркутске

На ней покажут костюм, в котором комедиограф снимался в кино, а также личные вещи актера Юрия Никулина.





«От киностудии „Горького“ у нас будут специальные и очень интересные экспонаты, в том числе костюм Леонида Иовича, в котором он снимался в кино. (...) Буквально вчера мне позвонила директор Благотворительного фонда Юрия Никулина и сказала, что они примут участие в выставке и предоставят личные вещи Никулина для демонстрации», — сообщила руководитель выставки Ольга Стрекаловская.





Детство и юность Леонида Гайдая прошли в Иркутске. Здесь он работал в драматическом театре монтировщиком сцены, потом окончил театральную студию и стал актером.





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