В Музее русского импрессионизма начинает работать выставка «Александр Савинов. Миражи»

В экспозицию вошли произведения из фондов Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи и других музеев.





«Несмотря на то, что мы готовить ее [выставку] начали еще до пандемии, мне кажется, сейчас она пришлась очень ко времени. Это выставка такой чистой, незамутненной, умиротворяющей красоты, которую может давать живопись. <...> Это выставка художника, чья живопись — чистый покой, расслабление, удовольствие, отрешенность от бренного», — сказала директор музея Юлия Петрова на презентации выставки.





Фото: Pixabay