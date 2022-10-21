Международный кинофестиваль «Послание к человеку» покажет программу из 142 фильмов

21.10.2022

Международный кинофестиваль «Послание к человеку» покажет программу из 142 фильмов

Более 140 фильмов, в том числе мировые и национальные премьеры, представит публике в Санкт-Петербурге XXXII Международный кинофестиваль «Послание к человеку».

В этом году «Послание к человеку» откроют сразу два фильма.

«21 октября в 16:00 в Большом зале Дома кино свою дебютную режиссерскую работу „Лили и море“ лично представит Динара Друкарова. 22 октября в 16:30 в „Авроре“ будет показан второй фильм открытия [кинофестиваля] — „Большие змеи Улли-Кале“ режиссера Алексея Федорченко, который лично представит фильм об исторических взаимоотношениях России и Кавказа», — рассказали в пресс-службе киносмотра.

Фестиваль будет проходить по 29 октября. 

Фото: Pixabay