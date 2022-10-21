Международный кинофестиваль «Послание к человеку» покажет программу из 142 фильмов

В этом году «Послание к человеку» откроют сразу два фильма.





«21 октября в 16:00 в Большом зале Дома кино свою дебютную режиссерскую работу „Лили и море“ лично представит Динара Друкарова. 22 октября в 16:30 в „Авроре“ будет показан второй фильм открытия [кинофестиваля] — „Большие змеи Улли-Кале“ режиссера Алексея Федорченко, который лично представит фильм об исторических взаимоотношениях России и Кавказа», — рассказали в пресс-службе киносмотра.





Фестиваль будет проходить по 29 октября.





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