В России основали премию в области документального кино «Золотая свеча»

21.10.2022
Новая кинопремия «Золотая свеча», которая отметит выдающиеся достижения в области отечественных документальных фильмов, учреждена в России. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете премии.
«Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына и киностудия „Русский путь“ при поддержке профессионального российского кинематографического сообщества учредили российскую премию в области неигрового кино „Золотая свеча“. Премия станет профессиональным призом, присуждаемым за выдающиеся достижения в области отечественного неигрового кино», — рассказали представители оргкомитета.
Новую награду ежегодно будут вручать за лучшие полнометражный и короткометражный неигровые фильмы, а также за вклад в киноискусство.
«Золотая свеча» отметит наиболее значимые ленты, посвященные актуальным вопросам современной жизни. Заявки на участие будут приниматься с 1 ноября по 25 декабря, вручение премии состоится в декабре 2023 года.
Фото: Pixabay