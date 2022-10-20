Вышел новый трейлер мультфильма «Странный мир» от Disney

Анимационная студия «Дисней» опубликовала на своем ютьюб-канале ролик по грядущему полнометражному проекту.





В центре истории окажутся представители трех поколений семьи Клейд: пропавший исследователь Егер, его сын-семьянин Серчер и его внук-подросток Итан, мечтающий о приключениях в стиле деда. Серчеру приходится оставить ферму и отправиться в исследовательскую миссию, что его не приводит в восторг. Компанию ему составят сын, подруга-пилот, трехлапая собака. Исследуя необычный, удивительный и зачастую опасный мир, Клейды преодолевают свои разногласия.





Постановщиком выступил Дон Холл. Голоса героям подарили Джейк Джилленхол, Джабуки Янг-Уайт, Люси Лю и др.





«Странный мир» выйдет в широкий прокат 23 ноября.









Фото: скриншот / ютьюб