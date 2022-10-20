Башкатов рассказал, почему Масляков может не вернуться на сцену КВН

Экс-капитан томской команды «Максимум» и актер Михаил Башкатов прокомментировал «КП-Екатеринбург» возможный уход бессменного ведущего.





По его словам, съемка игры занимает более трех часов. Все это время ведущему нужно стоять на сцене, что может быть сложно для пожилого человека. Башкатов предположил, что Масляков может появиться на юбилейной игре, но провести целый сезон «ему уже очень тяжело».





Экс-участник клуба прокомментировал мнение о том, что без Маслякова игры уже не те. Он признался, что слышит фразу «КВН не тот» порядка 15 лет, так что для него она превратилась в мем. По его мнению, «у каждого поколения — свой КВН». Сегодня зрители могут наблюдать, как привычный формат шоу меняется. В этом он видит прелесть КВН". Это живая меняющая игра, куда постоянно приходят новые люди. За счет этого она так долго сохраняет актуальность, резюмировал собеседник газеты.





В этом году игры вели разные шоумены, включая Дмитрия Нагиева, Митю Хрусталева и др.





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