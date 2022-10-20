«Российская креативная неделя» пройдет в Сибири во второй раз

В Минкультуры РФ обсудили подготовку к фестивалю-форуму, который стартует в конце ноября в Красноярске.





По словам министра культуры Ольги Любимовой, для любого региона важно проведение «Российской креативной недели», поскольку «построение креативной экономики возможно только общими усилиями».





«Площадка помогает государству и бизнесу находить точки соприкосновения, выявлять проблемы, осознавать общие потребности и задачи», — добавила она.





Директор Роскультцентра и глава «Российской креативной недели» Марина Абрамова отметила, что форум соберет представителей всех регионов СФО, в том числе госслужащих и лидеров креативных индустрий. Он предоставит возможность разработать меры поддержки и отраслевые решения с участием всех акторов индустрии. Работа форума пройдет на шести площадках, где участников ждут сессии, мозговые штурмы, дискуссии с сотрудниками президентской администрации, ВЭБа и других структур.





В прошлом году участие в мероприятии приняли 250 креативных предпринимателей и представителей институтов развития из 18 регионов. В следующем году планируется провести «Российские креативные недели» в Татарстане, Якутии, Москве, Новосибирске.





Фото: Минкульутры РФ