Первый трейлер приквела «Призрачного патруля» появился в Сети

20.10.2022

Первый трейлер приквела «Призрачного патруля» появился в Сети
Ролик по мистическому комедийному экшну с подзаголовком «Восстание проклятых» опубликовала киностудия Universal на ютьюб-канале.

Оригинальный фильм 2013 года собрал крайне негативные отзывы критиков и провалился в прокате, однако получил продолжение. R.I.P.D рассказывает о «призрачных патрульных» — мертвых копах, которые ищут «дохляков» в мире живых. 

Новая лента сосредотачивается на истории одного из главных героев Роя Палсифера, офицера времен Гражданской войны в США. Действие разворачивается на Диком Западе, куда недавно умерший военный возвращается, чтобы выловить всех случайно выпущенных потусторонних обитателей. 

Молодую версию персонажа, которого ранее сыграл Джефф Бриджесс, изобразил Джеффри Донован. Релиз ленты R.I.P.D 2 назначен на 15 ноября. В этот день Rise of the Damned выйдет в прокат в США, в «цифре», а также на дисках.


Фото: скриншот / ютьюб