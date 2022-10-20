Лолита назвала «законами жанра» конфликты с Соседовым в шоу «Суперстар!»

Ведущая музыкальной передачи «Суперстар. Возвращение!» на НТВ рассказала aif.ru, почему часто спорит с один из членов жюри Сергеем Соседовым.





По ее словам, «законы шоу» предполагают наличие конфликта, который есть в любых жанрах. Постановки без конфликта не интересны, поэтому Лолита Милявская и ее коллега по проекту вступают в перепалки. Может «достаться» Соседову, а может — ей и другим судьям, добавила телеведущая.





Иногда они «сознательно утрируют» свои стычки. Слова, которые за кулисами были бы сказаны спокойно, в эфире звучат на повышенных тонах. В этом заключаются «особенности жанра», пояснила Лолита.





Третий сезон «Суперстар!» начнут показывать в ноябре. В нем участвуют певцы и певицы, которые были особенно популярны в 1980-2000 гг. По словам Лолиты, участие в проекте даст им возможность вновь заявить о себе. В новом сезоне появятся Ирина Салтыкова, Катя Лель и др.





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