Лолита назвала «законами жанра» конфликты с Соседовым в шоу «Суперстар!»

Ролик по мистическому комедийному экшну с подзаголовком «Восстание проклятых» опубликовала киносту...
Специально для них запущен пилот «Доступный кинотеатр», призванный повышать уровень инклюзивности пл...
Бельгийский актер готов предстать в образе Джонни Кейджа в сиквеле «Смертельной битвы» 2021 года. ...
Ролик по экранизации романа Эриха М. Ремарка появился за неделю до премьеры фильма на стриминге. Вид...
Видео на песню «Закрой за мной дверь» появилось на YouTube-канале музыкантов, а сообщение о переносе...
Ролик по мистическому комедийному экшну с подзаголовком «Восстание проклятых» опубликовала киносту...
Специально для них запущен пилот «Доступный кинотеатр», призванный повышать уровень инклюзивности пл...
Бельгийский актер готов предстать в образе Джонни Кейджа в сиквеле «Смертельной битвы» 2021 года. ...
Ролик по экранизации романа Эриха М. Ремарка появился за неделю до премьеры фильма на стриминге. Вид...
Видео на песню «Закрой за мной дверь» появилось на YouTube-канале музыкантов, а сообщение о переносе...
2 ноября заслуженный деятель искусств и заслуженный артист РФ, режиссер и худрук «Галерки» Владимир ...
В ролике по популярной исторической драме в образе Елизаветы II предстала Имельда Стонтон. Видео дос...
Юбилейный вечер в честь десятилетия Книги рекордов России пройдет в Москве 28 ноября....
Президент России Владимир Путин наградил российского писателя, историка литературы и ...
Стриминг «Иви» представил ролик по мини-сериалу со Стасей Милославской в главной роли. Видео досту...
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге открыл в Д...
Комитет ГД по бюджету и налогам провел заседание по вопросам финансирования сферы культуры в ближа...
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий критерии определения значимости объе...
Актер выразил надежду на то, что кинокартину все-таки запустят в производство. Об этом он сообщил ...
Лимитированную серию кружек ИФЗ выпустил совместно с киностудией СТВ, занимавшейся производством л...
XXXII Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» объявил в среду своих приз...
С 20 по 24 октября фестивальные концерты пройдут в четырех городах Южного Урала, сообщило РИА Ново...
Первый дагестанский эстрадный ретрофестиваль «Долалай», посвященный эстр...
Кинопрокатчик «Белые ночи» опубликовал дебютный ролик по фантастической ленте на странице во «ВКонта...
20.10.2022