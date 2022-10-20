Люди с нарушениями зрения смогут посещать кинотеатры в пяти городах России

Специально для них запущен пилот «Доступный кинотеатр», призванный повышать уровень инклюзивности площадок. Об этом сообщили в Минкультуры РФ.



Проект фонда «Искусство, наука и спорт» первым примет оренбургский кинотеатр «Сокол». Всего в нем задействованы 15 залов в Оренбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Курске и Петербурге.



В течение года киноплощадки проверят на доступность среды, их работников научат контактировать с незрячими и слабовидящими посетителями, а руководителей проконсультируют по показам с тифлокомментированием, привлечению аудитории с ОВЗ, адаптации сайтов и афиш. По итогам работы в конце следующего года намечен выпуск методички «Доступный кинотеатр», куда включат кейсы участников пилота.



«Незрячий человек — это не диагноз или словосочетание, это, прежде всего — человек, член семьи, друг, который должен иметь возможность проведения совместного досуга с родными», — подчеркнула глава фонда Фатима Мухомеджан.





Фото: Минкультуры РФ