Группа «Кино» выпустила клип и перенесла осенний тур на 2023 год

Видео на песню «Закрой за мной дверь» появилось на youtube-канале музыкантов, а сообщение о переносе концертов — в telegram.





Все концерты осеннего тура перенесли на весну. Билеты будут действительны на новые даты. При этом концерты в феврале состоятся согласно планам. Музыканты не уточнили причины изменения графика выступлений.





В live-видео вошли фрагменты из короткометражки «Конец каникул» Сергея Лысенко, снятой в Киеве в 1986 году. В записи участвовали музыканты «Кино» Игорь Тихомиров, Юрий Каспарян и Александр Титов, а также ударник Олег Шунцов, гитарист Дмитрий Кежватов. За роялем — Александр Дубовой. За постановку видео отвечал Кирилл Фролов.





Оригинальная песня была записана во время работы группы над альбомом «Ночь» 1986 года. Однако музыканты не включили ее, посчитав звучание композиции не подходящим для новой пластинки. Она вышла в виде бонус-трека в переиздании «Ночи» 1996 года.



