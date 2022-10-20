Вышел первый трейлер скандального пятого сезона «Короны»

В ролике по популярной исторической драме в образе Елизаветы II предстала Имельда Стонтон. Видео доступно на ютьюб-канале Netflix.





Действие развернется в 1990-е годы и охватит ключевые события десятилетия: пожар в Виндзорском замке, празднование 40-летия царствования Елизаветы II, выход книги «Диана: ее правдивая история», развод Чарльза и Дианы, обнародование его интимной беседы с будущей супругой Камиллой, гибель Дианы, разводы еще двоих детей королевы, визит монаршей четы в Россию и др.





В пятом и шестом сезонах королеву будет играть новая актриса — Имельда Стонтон, широко известная по образу Долорес Амбридж в поттериане.





Шоу дебютирует на «Нетфликс» 9 ноября.





Ранее выход новых серий «Короны» вызвал возмущение в Британии, где сочли неуважительным премьеру пятого сезона спустя всего несколько недель после смерти Елизаветы II.









Фото: кадр из трейлера The Crown