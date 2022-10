Warner Bros. выпустит NFT-версию первой части «Властелина колец»

Впервые крупная киностудия представит свой фильм в виде NFT. Об этом пишет Variety.





21 октября WВ Home Entertainment выпустит лимитированную серию NFT-токенов с картиной «Властелин колец: Братство кольца» Питера Джексона. Компания представит токены на собственной блокчейн-платформе WB Movieverse, на которой планирует выпускать другие проекты. В дальнейшем на сервисе появится возможность приобретать и продавать NFT-фильмы, а также обмениваться ими.





В производстве токенов участвовала компания Eluvio. Всего будут представлены две коллекции. Mystery Edition включает 10 тысяч NFT-копий расширенной версии «Братства», каждая из которых стоит $30. Epic Edition состоит из 999 токенов расширенной версии ленты в формате 4K UHD, бонусного контента и коллекционных предметов. Стоимость токена составляет $100.





Ранее в октябре на Prime Video завершился показ первого сезона «Колец власти» по вселенной Толкина. Сериал рассказывает о событиях за тысячи лет до полнометражных трилогий. Проект неоднократно называли одним из самых дорогостоящих шоу в истории онлайн-кинотеатров.





Фото: кадр из фильма The Fellowship of the Ring