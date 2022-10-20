Юбилейный вечер Книги рекордов России состоится в Москве 28 ноября

«Планируем, что юбилейный вечер состоится 28 ноября текущего года в Golden Palace. Это будет вечер, посвященный юбилею — десятилетию Книги рекордов России. <...> Будут присутствовать известные персоны. Приглашены, например, Бузова, Киркоров, Лепс, Якубович, Хабиб Нурмагомедов, Евгений Петросян и многие другие. Это праздник, на котором мы также будем рассказывать, к чему стремится Книга рекордов России, что от нее ожидать в будущем», — сказал он.







Также Коненко рассказал, что на юбилейном вечере состоится награждение рекордсменов книги в разных номинациях. «Мы будем делать все, что в наших силах, для развития Книги рекордов России. Сейчас издание находится в процессе верстки. Я очень надеюсь, что на празднике [28 ноября] будет презентация книги», — добавил главный редактор.





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