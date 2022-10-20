Писатель Игорь Золотусский награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом „За заслуги в культуре и искусстве“ Золотусского Игоря Петровича — писателя, члена Ассоциации союзов писателей и издателей», — говорится в документе.





Золотусский в этом году был награжден специальным призом литературной премии «Ясная Поляна» за вклад в литературу. Он также известен как исследователь жизни и творчества Николая Гоголя.





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