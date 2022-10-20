Писатель Игорь Золотусский награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

20.10.2022

Писатель Игорь Золотусский награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент России Владимир Путин наградил российского писателя, историка литературы и критика Игоря Золотусского орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом „За заслуги в культуре и искусстве“ Золотусского Игоря Петровича — писателя, члена Ассоциации союзов писателей и издателей», — говорится в документе.

Золотусский в этом году был награжден специальным призом литературной премии «Ясная Поляна» за вклад в литературу. Он также известен как исследователь жизни и творчества Николая Гоголя.

Фото: Pixabay