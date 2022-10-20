Вышел трейлер мистического сериала «Пансион» от режиссера «Пищеблока»

Стриминг «Иви» представил ролик по мини-сериалу со Стасей Милославской в главной роли. Видео доступно на ютьюбе сервиса и его сайте.





Сюжет разворачивается в начале ХХ века на отдаленном острове, где находится закрытый женский пансионат. Полина поступает в исправительное учреждение под видом воспитанницы, чтобы найти сестру Софью. Она сталкивается с другими девушками и властной наставницей, а также эпидемией одержимости среди воспитанниц. Поиски приводят ее к раскрытию жестоких преступлений.





Шоу снял режиссер хорроров Святослав Подгаевский. Каст дополнили Елизавета Шакира, Виктория Толстоганова, Дмитрием Чеботарёв и др.





Сериал состоится из четырех эпизодов, которые появятся на «Иви» 1 ноября.









Фото: кадр из трейлера «Пансиона»