В Госдуме рассмотрели проект бюджета на госпрограмму «Развитие культуры»

Комитет ГД по бюджету и налогам провел заседание по вопросам финансирования сферы культуры в ближайшие три года при участии министра культуры РФ Ольги Любимовой, сообщается в пресс-релизе.





Проект закона «О федеральном бюджете» на 2023-2025 гг. предусматривает выделение на «Развитие культуры» 509,5 млрд рублей. В следующем году на реализацию программы предполагается направить 175 млрд, в 2024-м — 182 млрд, в 2025-м — 152 млрд. Также в документе прописана сумма ассигнований на реализацию нацпроекта «Культура» на следующие два года — 100 млрд рублей.





По словам главы Минкультуры, поддержка регионов остается приоритетом в реализации госпрограммы. В проекте бюджета ведомства на 2023-2025 гг. предусмотрено выделение им 22 субсидий общим объемом 68,8 млрд рублей. К первому чтению бюджета нижней палатой парламента представлены 11 субсидий на сумму 27,9 млрд рублей.





Ольга Любимова отметила, что объем межбюджетных трансфертов позволит поддерживать учреждения культуры в субъектах РФ. «Особое внимание в первую очередь уделяется решению социальных обязательств перед гражданами, повышению качества жизни и доступности сферы культуры», — добавила она.





Фото: Минкультуры РФ