Музей артиллерии в Санкт-Петербурге открыл Зал военной связи России

Как рассказал ТАСС заместитель директора по научно-экспозиционной работе, куратор выставки Артур Злотников, в постоянной экспозиции зала представлены настоящие реликвии, например, самый первый приемник Александра Попова.





«История войск связи в экспозиции музея была представлена и раньше, но для того, чтобы провести тематическую экскурсию или занятие с курсантами, например, надо было создать Зал военной связи России. Мы это сделали и сегодня рады его открыть. Это постоянная экспозиция, она будет дорабатываться, но 90% того, что мы хотели представить, в ней уже есть. Посетители смогут увидеть эксклюзивные предметы, которые в последние годы не выставлялись. Это, к примеру, первый приемник Александра Попова. Это лабораторный вариант, то есть с которым он ставил непосредственные опыты», — рассказал Злотников.





Экспозиция, которая носит название «История военной связи России», действительно охватывает значительный временной промежуток — от русско-турецкой войны 1877-1878 годов до Второй Мировой и далее.





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