Оскар Айзек подтвердил желание сняться в фильме по игре Metal Gear Solid

Актер выразил надежду на то, что кинокартину все-таки запустят в производство. Об этом он сообщил в интервью ComicBook.





Айзек предполагал сыграть главного героя серии стелс-экшнов Солида Снейка — наемного солдата и шпиона, которому по сюжету игры поручают антитеррористическую миссию. Он должен проникнуть на захваченную базу, вывести заложников и не допустить применения ядерного оружия.





По словам актера, в ближайшем будущем фильм не планируют снимать. Но он сохраняет надежду на реализацию проекта, который назвал очень перспективным. Айзек добавил, что это его любимая игра.





Metal Gear Solid — одно из продолжений Metal Gear, дебютировавшей в конце 1980-х годов. Большинство игр вселенной созданы под руководством гейм-дизайнера Хидео Кодзимы. Серия оказала влияние на формирование стелс-жанра и всю игровую индустрию.





Фото: кадр из фильма Dune