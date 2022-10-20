Вышел тизер первого за 20 лет фильма Валерия Фокина «Петрополис»

20.10.2022

Вышел тизер первого за 20 лет фильма Валерия Фокина «Петрополис»
Кинопрокатчик «Белые ночи» опубликовал дебютный ролик по фантастической ленте на странице во «ВКонтакте». 

По сюжету ООН нанимает социального психолога Владимира для проработки сценариев реакции человечества на гипотетическую мысль о существовании инопланетян и давнем контакте землян с ними. Со временем выясняется, что он работает над реальной ситуацией, а его разработки могут спасти Голубую планету.

Главные роли исполнили Антон Шагин и Юлия Снигирь. Режиссером «Петрополиса» выступил худрук Александринки Валерий Фокин. Съемки картины стали вызовом для него, поскольку за почти два десятка лет, в которые он не снимал, индустрия серьезно изменилась: от технологий и экономики до мышления. Постановщик считает, что кино обладает отличной от театра психологией, возможностями и мощью, способностью создать тайну, которой нет в театре, передает его слова «Собака.ru».

На широкие экраны «Петрополис» выйдет 27 октября.


Фото: кадр из трейлера «Петрополиса»