В Дагестане состоится первый эстрадный ретрофестиваль «Долалай»

20.10.2022

В Дагестане состоится первый эстрадный ретрофестиваль «Долалай»

Первый дагестанский эстрадный ретрофестиваль «Долалай», посвященный эстрадной музыке 1960-1970-х, пройдет в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.

«26 октября в Большом зале Русского драматического театра имени М. Горького пройдет первый дагестанский эстрадный ретрофестиваль „Долалай“, посвященный эстрадной музыке 1960-1970-х годов. Это возможность мысленно перенестись в эпоху, которая называлась Советский Союз», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в программе фестиваля прозвучат самые популярные эстрадные произведения прошлых лет в исполнении дагестанских вокалистов и музыкальных коллективов.

Фото: Pixabay