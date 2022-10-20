В Дагестане состоится первый эстрадный ретрофестиваль «Долалай»

«26 октября в Большом зале Русского драматического театра имени М. Горького пройдет первый дагестанский эстрадный ретрофестиваль „Долалай“, посвященный эстрадной музыке 1960-1970-х годов. Это возможность мысленно перенестись в эпоху, которая называлась Советский Союз», — сказал собеседник агентства.





По его словам, в программе фестиваля прозвучат самые популярные эстрадные произведения прошлых лет в исполнении дагестанских вокалистов и музыкальных коллективов.





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