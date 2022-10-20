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  • Замминистра культуры РФ Надежда Преподобная с рабочим визитом посетила Театральный институт им. Бориса Щукина

Замминистра культуры РФ Надежда Преподобная с рабочим визитом посетила Театральный институт им. Бориса Щукина

20.10.2022

Замминистра культуры РФ Надежда Преподобная с рабочим визитом посетила Театральный институт им. Бориса Щукина

Ректор института, профессор, народный артист РФ Евгений Князев провел для нее экскурсию, познакомил с историей Вахтанговской школы и рассказал об участии училища в программе «Приоритет 2030».

После этого Надежда Преподобная поговорила с руководителями кафедр и ведущими педагогами о планах развития института. 

В ходе встречи был определен дальнейший вектор взаимодействия с Министерством культуры РФ.

Фото: Минкультуры РФ