Замминистра культуры РФ Надежда Преподобная с рабочим визитом посетила Театральный институт им. Бориса Щукина

Ректор института, профессор, народный артист РФ Евгений Князев провел для нее экскурсию, познакомил с историей Вахтанговской школы и рассказал об участии училища в программе «Приоритет 2030».

После этого Надежда Преподобная поговорила с руководителями кафедр и ведущими педагогами о планах развития института.





В ходе встречи был определен дальнейший вектор взаимодействия с Министерством культуры РФ.





Фото: Минкультуры РФ