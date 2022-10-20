KION приостановил выход сериала «Союз спасения. Время гнева»

20.10.2022

KION приостановил выход сериала «Союз спасения. Время гнева»
Пятая серия исторической драмы не появилась на стриминге 19 октября, следует из информации на сайте стриминга.

«Время гнева» — приквел и продолжение полнометражного фильма «Союз спасения» 2019 года. Восьмисерийная драма стартовала на KION в конце сентября. Эпизоды выходили раз в неделю, однако очередной выпуск не состоялся. Причины приостановки показа площадка не комментировала. 

На момент написания заметки на странице проекта отмечалось, что следующие эпизоды выйдут «скоро». Ранее «Канобу» публиковал скриншот с конкретной датой — 1 января.

История начинается после победы над Наполеоном и заканчивается после суда над декабристами. В центре событий — молодые офицеры, вернувшиеся из Европы и жаждущие перемен в родной стране.

Фото: кадр из «Времени гнева»