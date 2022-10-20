KION приостановил выход сериала «Союз спасения. Время гнева»

Пятая серия исторической драмы не появилась на стриминге 19 октября, следует из информации на сайте стриминга.





«Время гнева» — приквел и продолжение полнометражного фильма «Союз спасения» 2019 года. Восьмисерийная драма стартовала на KION в конце сентября. Эпизоды выходили раз в неделю, однако очередной выпуск не состоялся. Причины приостановки показа площадка не комментировала.





На момент написания заметки на странице проекта отмечалось, что следующие эпизоды выйдут «скоро». Ранее «Канобу» публиковал скриншот с конкретной датой — 1 января.





История начинается после победы над Наполеоном и заканчивается после суда над декабристами. В центре событий — молодые офицеры, вернувшиеся из Европы и жаждущие перемен в родной стране.





Фото: кадр из «Времени гнева»