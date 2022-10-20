На фестивале индийской музыки в Cанкт-Петербурге выступят четыре зарубежных исполнителя

«У нас четыре зарубежных исполнителя из Германии, Австрии, Англии и Индии. Также по традиции выступать будут как петербургские, так и исполнители из других регионов нашей страны — всего более 10. Надо сказать, что у фестиваля, который проводится уже в 15-й раз, накопилась своя аудитория — есть группа слушателей, которая каждый год ждет этот фестиваль», — рассказала Будникова.





Программа фестиваля подразумевает выступления Александра Конанчука (Германия — Россия), традиционного исполнителя Дхами Таруна (Индия), Джонатана Майера (Великобритания), Дениса Кучерова, Алокеша Чандры (Австрия) и других.





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