На фестивале индийской музыки в Cанкт-Петербурге выступят четыре зарубежных исполнителя

20.10.2022
XV Международный фестиваль «Ситар в Петербурге» начался на площадке Музея-института семьи Рерихов в Петербурге. Как рассказала ТАСС куратор фестиваля, заместитель директора по музейно-выставочной работе Юлия Будникова, на фестиваль приехали исполнители из Германии, Англии, Индии и Австрии.
«У нас четыре зарубежных исполнителя из Германии, Австрии, Англии и Индии. Также по традиции выступать будут как петербургские, так и исполнители из других регионов нашей страны — всего более 10. Надо сказать, что у фестиваля, который проводится уже в 15-й раз, накопилась своя аудитория — есть группа слушателей, которая каждый год ждет этот фестиваль», — рассказала Будникова.
Программа фестиваля подразумевает выступления Александра Конанчука (Германия — Россия), традиционного исполнителя Дхами Таруна (Индия), Джонатана Майера (Великобритания), Дениса Кучерова, Алокеша Чандры (Австрия) и других.
Фото: Pixabay