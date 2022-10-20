Президентский фонд культурных инициатив объявил новый конкурс с фондом в 4 млрд рублей

20.10.2022
Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) в четверг начал принимать заявки на первый грантовый конкурс 2023 года по поддержке проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Общий фонд этого конкурса составляет 4 млрд рублей, сообщает пресс-служба ПФКИ.
«20 октября начинается новый грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. К традиционным восьми тематическим направлениям добавилось девятое — «Мы вместе», — привели в пресс-службе слова генерального директора фонда Романа Карманова.
Теперь конкурс включает направления: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ» и «Мы вместе».
В категории «Мы вместе» будут представлены проекты, нацеленные на интеграцию Донбасса и освобожденных территорий в единое культурно-образовательное, просветительское и цивилизационное пространство.
Заявки принимаются от негосударственных НКО, коммерческих и муниципальных организаций, индивидуальных предпринимателей до 17 ноября 2022 года. Представленные проекты должны начинаться не ранее 1 апреля 2023 года и завершиться не позднее 30 сентября 2024 года, отметили в фонде.
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