В Москве начинает работать выставка об истории создания школы авангардного искусства

Выставка «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства: Казимир Малевич, Павел Филонов, Марк Ш...
Ролик выложил в Сети стриминг Apple TV+. Новые серии начнут выходить с 2 декабря, говорится в опис...
Куратор киновселенной DC в Warner Bros. ушел после 15-летней работы в компании, сообщили источники...
На последнем судебном заседании актер не признал вину за вменяемые преступления, сообщил Deadline. ...
Стриминг показал свежее промовидео к премьере картины «Энола Холмс 2» о сестре Шерлока Холмса. Рол...
Выставка «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства: Казимир Малевич, Павел Филонов, Марк Ш...
Ролик выложил в Сети стриминг Apple TV+. Новые серии начнут выходить с 2 декабря, говорится в опис...
Куратор киновселенной DC в Warner Bros. ушел после 15-летней работы в компании, сообщили источники...
На последнем судебном заседании актер не признал вину за вменяемые преступления, сообщил Deadline. ...
Стриминг показал свежее промовидео к премьере картины «Энола Холмс 2» о сестре Шерлока Холмса. Рол...
София откажется от участия в вокальном конкурсе 2023 года по финансовым причинам, сообщил портал 2...
Исполнительница победила в категории «Лучший альбом» со своей четвертой пластинкой Sometimes I Might...
Государственный музей-заповедник «Петергоф» впервые представит свою коллекцию на площ...
Кусок торта со свадьбы британского короля Карла III и принцессы Дианы выставлен на аукц...
Исполнитель роли Морфеуса поделился с Variety мнением о четвертой части культовой сай-фай-франшизы, ...
С 19 октября по 6 ноября в парке развлечений «Остров мечты» пройдет просветительский историко-патрио...
Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина работает над созданием экспозиции...
Государственный исторический музей (ГИМ) планирует представить в своем главном здании...
Фильм об антигерое DC вызвал смешанные реакции у профессионального сообщества. Об этом свидетельству...
Выставка изделий, изготовленных ремесленниками Узбекистана, открылась в среду в Санкт-Петербурге, ...
Государственный исторический музей при участии киностудии «Союзмультфильм» готовит выставку под ра...
Инсайдеры сообщили о готовности сценариев The Flash 2 и триквела «Чудо-женщины» с Галь Гадот, переда...
Артистка поделилась с 59.RU мыслями по поводу участившихся случаев отмены выступлений российских и...
Российский этнографический музей открыл выставку, посвященную советскому проекту формирования «нов...
20.10.2022