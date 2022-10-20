В Москве начинает работать выставка об истории создания школы авангардного искусства

Расширенная версия проекта, впервые показанного в арт-галерее «Ельцин Центра», объединила 98 работ из собраний Государственной Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, других музеев и частных собраний.





«Мы открываем новый выставочный сезон, и не просто сезон — это юбилейный сезон для музея. Уже по сложившейся традиции мы открываем его выставкой, посвященной авангарду, который на сегодняшний день уже стал одним из самых, наверное, ярких движений в русском искусстве», — сказала на презентации выставки накануне ее открытия исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности Кристина Краснянская.





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