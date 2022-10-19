Вышел трейлер второго сезона «Медленных лошадей» с Гэри Олдманом

19.10.2022

Вышел трейлер второго сезона «Медленных лошадей» с Гэри Олдманом
Ролик выложил в Сети стриминг Apple TV+. Новые серии начнут выходить с 2 декабря, говорится в описании видео.

Во втором сезоне контрразведчики-неудачники во главе с героем Гэри Олдмана столкнутся со «спящими» российскими агентами, проникшими в британское общество. Им предстоит раскрыть госизмену, к которой причастны сотрудники MI5.

Медленными лошадьми в детективном триллере зовут агентов, которые провалили задания или отказались от их выполнения и попали в Слоу-хаус. В этом отделе обычно занимаются бумажной работой, борясь со скукой и коротая дни.

Сериал снят по шпионским романам Мика Геррона. Дебютный сезон вышел минувшей весной. Slow Horses уже продлили до четвертого сезона.


Фото: кадр из трейлера Slow Horses