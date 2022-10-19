Президент DC Films Уолтер Хамада покинул пост

Куратор киновселенной DC в Warner Bros ушел после 15-летней работы в компании, сообщили источники Deadline.





Уолтер Хамада рассчитался с компанией за пару дней до премьеры блокбастера «Черный Адам». Его контракт был продлен до 2023 года, но он решил разорвать его.





Такое решение Хамада принял после того, как новый глава объединенной компании Warner Bros Discovery Дэвид Заслав отложил на полку готовый фильм «Бэтгерл», предназначавшийся для показа на стриминге. Он сделал ставку на кинотеатральный прокат, а не на онлайн-платформы. Кроме того, Заслав заявил, что ему нужен «свой Кевин Файги» — создатель MCU, одной из самых успешных кинофраншиз в истории Голливуда. С приходом нового руководителя свои посты покинули уже несколько топ-менеджеров WВ.





За годы работы Хамаде удалось договориться с HBO Max, благодаря чему студия выпустила ставший популярным сериал «Миротворец», начала разработку сольника Аманды Уоллер и Пингвина. Он руководил перезагрузкой «Бэтмена» Мэтта Ривза, который принес студии $771 млн и получил сиквел; спродюсировал кассовые фильмы «Аквамен» и «Джокер».





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