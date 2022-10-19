Энола Холмс учится танцевать в новом отрывке из сиквела фильма Netflix

Стриминг показал свежее промовидео к премьере картины «Энола Холмс 2» о сестре Шерлока Холмса. Ролик доступен на ютьюбе.





В коротком отрывке героиня ломает четвертую стену и признается зрителям в том, что не умеет танцевать. На роль учителя она выбирает удачно подвернувшегося виконта Тьюксбери, который нехотя соглашается научить ее вальсировать. Однако истинная цель девушки на балу — поиск убийцы.





Сюжет развернется в Лондоне, где Энола пытается пойти по стопам брата и официально стать сыщицей. Однако ее преследуют неудачи, пока она не получает заказ на расследование исчезновения девушки.





Роль юной сыщицы повторила Милли Бобби Браун. Ее партнера по танцам сыграл Луис Патридж, а брата-детектива — Генри Кавилл. Ленту снял Гарри Брэдбир по сценарию Джека Торна. Проект основан на популярном фанфике Нэнси Спрингер.





Новые приключения Энолы Холмс можно увидеть на Netflix с 4 ноября.



