Британская рэперша Little Simz выиграла Mercury Prize

Исполнительница победила в категории «Лучший альбом» со своей четвертой пластинкой Sometimes I Might Be Introvert, пишет Guardian.





На вручении награды Литтл Симз отметила, что этот альбом — общий с ее братом и продюсером Inflo. Ранее пластинка удостоилась британского аналога «Грэмми» — Brit Award.





Представители премии подчеркнули, что в песнях с последнего сборника певица поднимает и личные темы, и политические, а также представляет разнообразную музыку.





В борьбе за награду рэперша обошла певца и актера Гарри Стайлса, рэпера и художника Kojey Radical и других претендентов из Соединенного Королевства и Ирландии. Предыдущая пластинка Литтл Симз тоже номинировалась на Mercury, но осталась без статуэтки и денежного приза.





Фото: Pixabay