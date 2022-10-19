Просветительский фестиваль «Собери историю» организуют в Москве

Исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк подчеркнул, что сегодня личность первого российского императора интересна молодежи, о чем говорят итоги конкурса «Образ Петра Великого». Участники представили более 2300 работ. На них монарха изобразили в скульптурах, мозаике, картинах и граффити.

«Фестиваль "Собери историю" поможет молодым людям проникнуться атмосферой Петровской эпохи и узнать много интересного», — добавил он.

Интерактивное погружение начинается у компаса истории и перетекает в пространства «На рубеже границ» и «Внутри Империи». Там посетители смогут присоединиться к военному совету, научной работе или подготовке к балу. Театрализованное представление достоверно воссоздает эпоху.



Веками Россия находилась между разными цивилизациями, отмечают организаторы. Более чем тысячелетняя история страны — это череда преодолений и побед, лишений и национальных триумфов. Но несмотря на все потрясения и внешние угрозы, она сохранила свою идентичность и особенный исторический путь. При Петре I Россия стала одной из ведущих держав Нового времени, русский царь, а с 1721 года император был инициатором главных преобразований на рубеже XVII–XVIII веков — и многие его нововведения актуальны и сейчас.





Стать частью истории можно с 19 октября по 6 ноября. По будням гостей ждут экспозиция и исторический квест, а в выходные их дополнит культурная программа: творческий мастер-класс «Письмо императора», где можно будет узнать основы каллиграфии и создать письмо с сургучной печатью. Художник-силуэтист будет создавать открытки-портреты, а также посетители смогут проверить свои знания по истории в командной викторине «Ох уж этот Петр».





Фото: Афиша фестиваля «Собери историю»