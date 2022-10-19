Выставка Центрального музея российского казачества начнет работать весной 2023 года

19.10.2022

Выставка Центрального музея российского казачества начнет работать весной 2023 года

Государственный исторический музей (ГИМ) планирует представить в своем главном здании в 2023 году выставку-презентацию будущего Центрального музея российского казачества. Об этом сообщил директор ГИМа Алексей Левыкин на презентации выставочного плана на следующий год в Министерстве культуры РФ с участием главы ведомства Ольги Любимовой.

«Мы решили, чтобы презентация будущего музея выглядела более ярко. <...> Эта выставка будет посвящена всем лейб-гвардии полкам нашего казачества. <...> В первую очередь это история, просвещение, патриотизм. Это те темы, которые нам близки в нынешней ситуации», — сказал он.

Из презентации следует, что открытие выставки «Казачья гвардия — гордость Российской империи» состоится 28 марта 2023 года.

В 2021 году президент РФ Владимир Путин поручил принять меры по созданию Центрального музея российского казачества при Историческом музее.

Фото: Pixabay