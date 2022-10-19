Выставка Центрального музея российского казачества начнет работать весной 2023 года

«Мы решили, чтобы презентация будущего музея выглядела более ярко. <...> Эта выставка будет посвящена всем лейб-гвардии полкам нашего казачества. <...> В первую очередь это история, просвещение, патриотизм. Это те темы, которые нам близки в нынешней ситуации», — сказал он.





Из презентации следует, что открытие выставки «Казачья гвардия — гордость Российской империи» состоится 28 марта 2023 года.





В 2021 году президент РФ Владимир Путин поручил принять меры по созданию Центрального музея российского казачества при Историческом музее.





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