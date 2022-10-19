Первые отзывы критиков на «Черного Адама» оказались неоднозначными

Фильм об антигерое DC вызвал смешанные реакции у профессионального сообщества. Об этом свидетельствуют его рейтинги на Rotten Tomatoes и Metacritic.





На момент написания заметки на первом сайте он составил 55% на основе 64 рецензий, на втором — 45 баллов на базе 27 публикаций. Зрительское мнение станет известно после выхода экшна в прокат 21 октября.





Критики отметили слабый сценарий фильма, который грешит повторами, слабо прописанными персонажами, неравномерностью. Марк Кеннеди (AP) назвал его «мешковатым» и переходящим «от одной сцены насилия к другой, как в видеоигре».





В основном положительные и даже восторженные отклики получил Дуэйн Джонсон за свою игру. Некоторые эксперты посчитали, что наличие большой звезды не может полностью компенсировать остальные промахи.





Претензии к глубине содержания сформулировал Джордан Хоффман из AV Club: «Не будет особых поводов бурно реагировать на "Черного Адама", когда вы покинете кинотеатр. За исключением изумления по поводу того, как история комментирует, не комментируя актуальную политическую ситуацию на Ближнем Востоке».





Фото: кадр из Black Adam.