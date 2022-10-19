В Санкт-Петербурге начала работать выставка художественных промыслов и ремесел Узбекистана

Среди предметов, которые смогут увидеть посетители, — ковры ручной работы, керамика с традиционными орнаментами, лаковые миниатюры, музыкальные инструменты и многое другое.





«Сегодняшнее мероприятие — хоть и небольшое, но очень важное, — сказал на открытии выставки заместитель хокима Ташкента по вопросам инвестиций и внешней торговли Шароф Рахманов, напомнив, что в Петербурге проживает большая узбекская диаспора. — Это в первую очередь важно для налаживания культурно-гуманитарных отношений, для ознакомления наших друзей, партнеров с нашей национальной культурой, традициями и обычаями».





Выставка народных изделий открылась на территории торгового комплекса «Московский универмаг» на Московском проспекте.





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