Исторический музей и «Союзмультфильм» подготовят выставку к 110-летию российской анимации

«Первый выставочный проект, который мы будем открывать, будет посвящен 110-летию российской анимации. <...> Мы отдаем под него весь свой выставочный комплекс Музея [Отечественной войны] 1812 года», — сказал он.





По словам Левыкина, выставка рассчитана на семейную аудиторию. Экспозиция расскажет не только о 110-летней истории российской анимации, но и позволит познакомиться с процессом производства мультфильмов. Из презентации Исторического музея следует, что экспозиция будет состоять из нескольких тематических разделов: «Путешествия», «Приключения», «Школа», «Семья», «История», «Сказки», «Спорт», «Музыка, «Дружба», «Любовь», «Новый год», «Космос».





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