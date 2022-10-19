Скандалы вокруг Эзры Миллера не помешали разработке сиквела «Флэша»

Инсайдеры сообщили о готовности сценариев The Flash 2 и триквела «Чудо-женщины» с Галь Гадот, передает THR.

Скрипт продолжения супергеройского экшна DC с Эзрой Миллером в главной роли написали, несмотря на то, что актер мог покинуть проект. Таким, по сообщениям прессы, был наиболее радикальный вариант выхода из ситуации с Миллером, отметившимся чередой задержаний, арестов и судов. Официально WB не подтверждала информацию. Если «Флэш» окажется успешным, то сценарий запустят в работу, добавили источники издания.





По их словам, готов и сценарий третьей части Wonder Woman, подготовленный постановщицей предыдущих лент Пэтти Дженкинс. Собеседники также подтвердили работу над вторым Man of Steel с Генри Кавиллом и мистической картиной Джеймса Ганна.





«Флэш» ворвется в жизнь поклонников в июне 2023 года.





Фото: кадр из фильма Justice League