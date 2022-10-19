В Санкт-Петербурге состоялся концерт в честь 85-летия композитора Владислава Успенского

В общедоступном концерте приняли участие Академический филармонический оркестр под управлением Михаила Голикова, певцы и солисты-инструменталисты.





«Владислав Успенский был очень целеустремленным композитором, он всегда был в поиске и сочинял музыку в разных областях — от симфонических произведений до эстрады, от духовных сочинений до музыки для театра и кино. Как профессор Консерватории он пестовал молодежь, а в Союзе композиторов Санкт-Петербурга многие годы был первым заместителем председателя союза, проявив себя как великолепный организатор. Я с большим уважением всегда относился к нему как к своему коллеге и рад, что его музыка продолжает свою жизнь в ХХI веке», — поделился с ТАСС народный артист России Вадим Биберган.





В программу вошла симфоническая поэма для оркестра «Посвящение мужеству» — памяти первого исполнения Седьмой симфонии Шостаковича в блокадном Ленинграде. Владислав Успенский в 1963-1965 годах учился в аспирантуре у Дмитрия Шостаковича и оставил воспоминания об учителе «Шостакович в моей жизни».





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