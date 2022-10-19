Алан Мур запретил HBO беспокоить его по поводу экранизации «Хранителей»

19.10.2022

Алан Мур запретил HBO беспокоить его по поводу экранизации «Хранителей»
Автор комикса Watchmen, признанного одним из лучших за всю историю, рассказал GQ об общении с создателями сериала по его произведению. 

Мур отказался от сотрудничества с НВО в адаптации графической серии и попросил шоураннера не беспокоить его. Писатель назвал создателя шоу одним из людей, которые «уничтожают» Watchmen. Однако на создании сериала это не отразилось — он вышел в 2019 году. 

Автор подчеркнул, что индустрии кино и комиксов создали вещи, которые не имеют отношения к его работе, но которые ассоциируются с ней в обществе. ТВ-награды, которые получил сериал, особенно расстроили его. По словам Мура, из-за экранизации многие зрители решат, что оригинальный комикс тоже был «мрачной антиутопической историей, связанной с белым превосходством» и «депрессивными супергероями».

По словам Мура, в написанном почти 40 лет назад графическом романе он критиковал идею супергероики и показывал, что попытка вписать таких персонажей в реалистичный контекст оборачивается ужасными последствиями.

Фото: кадр из сериала Watchmen