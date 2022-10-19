Алан Мур запретил HBO беспокоить его по поводу экранизации «Хранителей»

Автор комикса Watchmen, признанного одним из лучших за всю историю, рассказал GQ об общении с создателями сериала по его произведению.





Мур отказался от сотрудничества с НВО в адаптации графической серии и попросил шоураннера не беспокоить его. Писатель назвал создателя шоу одним из людей, которые «уничтожают» Watchmen. Однако на создании сериала это не отразилось — он вышел в 2019 году.





Автор подчеркнул, что индустрии кино и комиксов создали вещи, которые не имеют отношения к его работе, но которые ассоциируются с ней в обществе. ТВ-награды, которые получил сериал, особенно расстроили его. По словам Мура, из-за экранизации многие зрители решат, что оригинальный комикс тоже был «мрачной антиутопической историей, связанной с белым превосходством» и «депрессивными супергероями».





По словам Мура, в написанном почти 40 лет назад графическом романе он критиковал идею супергероики и показывал, что попытка вписать таких персонажей в реалистичный контекст оборачивается ужасными последствиями.





Фото: кадр из сериала Watchmen