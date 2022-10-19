«ВКонтакте» проведет трансляции концертов Московской филармонии

«Социальная сеть совместно с Московской государственной академической филармонией — одной из крупнейших концертных организаций мира — запустила очередную годовую программу онлайн-концертов классической музыки. В наступившем сезоне миллионы пользователей „ВКонтакте“ смогут насладиться трансляциями живых выступлений лучших оркестров страны и знаменитых исполнителей», — сообщили в пресс-службе.





Первый онлайн-концерт сезона, посвященный Международному дню музыки, эксклюзивно прошел 1 октября в сообществе Московской филармонии «ВКонтакте», отметили в соцсети. Всего трансляция из Концертного зала им. Чайковского собрала более 440 тысяч просмотров.





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