«ВКонтакте» проведет трансляции концертов Московской филармонии

19.10.2022
Соцсеть «ВКонтакте» вместе с Московской государственной академической филармонией проведет серию онлайн-концертов классической музыки в официальном сообществе музыкального учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».
«Социальная сеть совместно с Московской государственной академической филармонией — одной из крупнейших концертных организаций мира — запустила очередную годовую программу онлайн-концертов классической музыки. В наступившем сезоне миллионы пользователей „ВКонтакте“ смогут насладиться трансляциями живых выступлений лучших оркестров страны и знаменитых исполнителей», — сообщили в пресс-службе.
Первый онлайн-концерт сезона, посвященный Международному дню музыки, эксклюзивно прошел 1 октября в сообществе Московской филармонии «ВКонтакте», отметили в соцсети. Всего трансляция из Концертного зала им. Чайковского собрала более 440 тысяч просмотров.
Фото: Pixabay